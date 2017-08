Nibali: "Purito me explicó cómo era el final"

21/08/2017 - 19:03

El corredor italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), ganador de la tercera etapa de la Vuelta ciclista a España, con final en Andorra la Vella, desveló que el español Joaquim 'Purito' Rodríguez le dio las claves de cómo eran los últimos kilómetros y dedicó el triunfo a su compañero Javi Moreno, que abandonó tras una grave caída.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"He sufrido en la etapa, ya que al principio me estaba quedando. He perdido un poco de tiempo, pero en la bajada he conseguido recuperarlo bien entrando con los que disputaban la victoria. 'Purito' Rodríguez me ha explicado cómo era el final del recorrido, que soplaría viento y había que tenerlo en cuenta", indicó.

Nibali justificó que por esa razón ha atacado desde lejos. "He visto que podía ser, he probado y me ha salido bien. El líder es un gran rival, pero habrá otros corredores que van a pelear por esta Vuelta como Chaves, Bardet, ... Todo acaba de empezar, ésta es la primera etapa de montaña con gran calor y mucha dureza", comentó.

El líder del Bahrain explicó que ha hecho el del 'tiburón' al cruzar la meta, en alusión a su apelativo de 'El tiburón del Estrecho de Messina'. "Dedico esta victoria a Javi Moreno por la caída que tuvo este domingo, con doble fractura de mandíbula", lamentó.

Por su parte, el español David de la Cruz (Quick-Step Floors) dijo que quería ganar la etapa porque conocía perfectamente el final. "Pero justo en la última curva he ido remontando y me ha costado mucho llegar a la cabeza del grupo. Se me ha anticipado Nibali, me sabe fatal, porque quería entrar en mi tierra Cataluña con el maillot rojo de líder, pero no ha podido ser", subrayó.

De la Cruz alabó el trabajo de sus compañeros para intentar alcanzar esa victoria y el liderato. "El equipo ha estado muy bien, queda mucha carrera y la Vuelta acaba de empezar. Cada uno coge su ritmo, y no pienso más allá del día a día. Me encuentro muy bienm, con buena forma y habrá que ir viendo", manifestó en alusión a sus opciones en la general.