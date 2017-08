Contador: "Espero que sea solo un mal día por la falta de competición"

21/08/2017 - 19:54

El ciclista español Alberto Contador (Trek) ha admitido que sus sensaciones "no han sido buenas" en la tercera etapa de la Vuelta a España, donde perdió más de dos minutos y medio en meta, pudiendo haber echado al traste sus opciones en una Vuelta que supondrá su retiro profesional, aunque deseó que fuese "solo un mal día a consecuencia de la falta de competición".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Las sensaciones no han sido buenas, malísimas en el último puerto, y he podido hacer más. He buscado el ritmo justo para perder el mínimo tiempo, he visto el Alto de La Rabassa y he dicho 'uff'. No sé a que se debe pero me he encontrado mal", dijo el corredor de Pinto en línea de meta, una vez perdidos más de dos minutos y medio tras la primera jornada de montaña.

"He hablado con (Peter) Stetina -su compañero en Trek- que venía conmigo y he dicho vamos a salvar el día lo mejor posible. Espero que sea solo un mal día a consecuencia de la falta de competición. Hacía tiempo que no me encontraba de esa manera", reconoció Contador, que sin embargo podría haber dicho adiós a sus opciones de ganar su cuarta Vuelta a España.

Tras esta nefasta tercera etapa para los intereses del madrileño, que disputa su última carrera como profesional, el corredor mencionó que va a comprobar "las consecuencias" y valorará si cambiar "el planteamiento de carrera", algo prioritario para afrontar el resto de la prueba, en la que se encuentra clasificado en la 30ª posición a 3' 10'' de la cabeza.

Sin embargo, y pese a haber perdido gran parte de sus opciones, Contador no se dio por vencido. "El trabajo del Sky ha sido tremendo y quiero disputar la Vuelta", sentenció, reconociendo que se trata de la 'Grande' española que "con más relax" se está tomando en toda su carrera deportiva, a la que pondrá fin tras concluir la misma.