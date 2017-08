Trentin: "Aún no me he hecho a la idea de que he ganado en las tres grandes"

Tarragona, 22 ago (EFE).- El italiano Matteo Trentin (Quick Step) ha unido en Tarragona su nombre al selecto grupo de ciclistas que han logrado ganar al menos una etapa en cada una de las tres grandes carreras, la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia, algo a lo que todavía no se ha hecho a la idea.

"Todavía no me he hecho a la idea. Me daré cuenta dentro de unos días de lo que he hecho hoy en Tarragona. Me agrada mucho haberlo hecho con Quick Step, sobre todo porque al año que viene no estaré con ellos", ha explicado.

Trentin, tras haber militado toda su trayectoria profesional en el Quick Step con sus diferentes nombres, se ha comprometido para las dos próximas temporadas con el Orica Scott, que cuenta con "un buen proyecto y me ofrece buenas posibilidades, en una decisión que "no he tomado de un segundo para otro, lo he meditado mucho".

Sobre el final de etapa tarraconense lo ha calificado como "muy técnico, con un kilómetro final con curvas y rotondas" pero no les ha sorprendido porque "lo sabíamos", por eso han controlado con su equipo la escapada en los últimos kilómetros, primero con la colaboración de otros equipos y finalmente "nos hemos hecho cargo del trabajo para lograr la victoria".

El Borgo Valsugana ha apuntado que los objetivos de su equipo en la Vuelta son dos. "Hemos venido aquí a ganar etapas y para que David de la Cruz haga una buena carrera", ha explicado.

Sobre el ataque con el que ha intentado sorprenderlo el español Juanjo Lobato (Lotto Jumbo) ha apuntado que con sus compañeros Julian Alaphilippe e Yves Lampaert han trabajado para llegar "en la mejor posición posible y cuando ha atacado me he ido tras él".

Trentin ha reconocido que el próximo Campeonato del Mundo de Bergen (Noruega) se adapta "muy bien" a sus cualidades pero todavía "está muy lejos y ahora se trata de seguir mejorando mi condición y esperar a los próximos esprines".

Además ha recordado que cuando tuvo que abandonar el pasado Tour de Francia "la Vuelta se convirtió en mi objetivo", a pesar de saber que cada vez cuenta con menos etapas para los velocistas y más montaña pero "te adaptas y vienes sabiendo lo que hay".

Al respecto de cómo ve a su compañero David de la Cruz ha recordado "el año pasado ya lo hizo muy bien" y para la clasificación general en el Quick Step van a trabajar para él y para el luxemburgués Bob Jungels.