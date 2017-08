Contador: "He recuperado sensaciones pero no hay que estar eufóricos"

23/08/2017 - 20:26

El ciclista español Alberto Contador (Trek) explicó que este miércoles en la quinta etapa de la Vuelta a España pudo "recuperar sensaciones", pero no quiso lanzar ningún tipo de euforia, en una ronda española que cada vez tiene a Chris Froome (Sky) como mayor favorito.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Estoy mucho más feliz hoy. Las sensaciones son bastante mejores y se asemejan a la realidad que habitualmente tengo. En cuanto a la etapa era un puerto corto y explosivo, he atacado porque quería ver cómo me encontraba, y he recuperado un poco las sensaciones", indicó.

La llegada en la Ermita de Santa Lucía dejó el ataque final de un Contador que volvió a dar señales de vida tras un complicado comienzo en la que es su despedida profesional. "Quiero manifestar que estoy contento y abrumado porque el cariño del público ha sido impresionante. Creía que estaba corriendo en el portal de mi casa, gracias", apuntó.

"En función de esto hay que analizar lo que se puede o no hacer, la general es complicado y el recorrido le va a Froome, quien haya visto las imágenes de Andorra habrá visto que no estaba bien. En definitiva no hay que estar eufóricos por un día que me he encontrado mejor", finalizó.