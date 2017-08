Oleson: "Sin la presión del Barça y el Baskonia puedo hacer mejores cosas"

Murcia, 24 ago (EFE).- Brad Oleson ha dicho hoy en su presentación como jugador del UCAM de baloncesto que espera "disfrutar en la cancha y fuera de ella" y que sin la presión de dos aspirantes a ganar títulos como el Barcelona Lassa y el Baskonia puede "hacer mejores cosas en Murcia".

El veterano escolta de Alaska (Estados Unidos), de 34 años y que llega al UCAM procedente del Barça, ha comparecido en inglés a pesar de tener la nacionalidad española y vivir desde 2005 en España, país en el que también ha estado en el Rosalía de Castro y el Fuenlabrada.

"Aquí los aficionados apoyan mucho, como he comprobado las veces que he venido como rival, y quiero que lo hagan conmigo", ha dicho quien se ha proclamado campeón de la Liga y la Copa en España y que coincidirá con Ibon Navarro, quien ya fue su entrenador en el Baskonia.

"He trabajado con él y le tengo un gran respeto. Su presencia fue uno de los motivos que me trajeron aquí, así como el hecho de que la del UCAM fuese una de las mejores ofertas que recibí para competir en la liga y en competición europea -la Liga de Campeones- y la que más me convenció", ha comentado.

"Este club está haciendo grandes plantillas durante los últimos años y eso me anima a seguir elevando su nivel", ha añadido.

Según ha revelado, Navarro le ha pedido que sea "agresivo y tire más a canasta" de lo que lo hizo en sus anteriores equipos.

"Me ha dicho que tenga un rol más importante que en el pasado y, sin la presión por tener que ganar cada encuentro que tenía en el Barça o en Vitoria creo que puedo hacer mejores cosas en la cancha, aunque lo más importante es trabajar bien en equipo para conseguir más victorias", ha afirmado.

En ese sentido, ha incidido en que "el objetivo es luchar para ganar cada partido y ser lo más competitivos posibles desde el principio".

Sobre si tiene que ser un líder por experiencia y potencial de jugador, ha señalado: "Llevamos apenas una semana de trabajo y no sabemos cómo funcionará el proyecto, pero yo estoy aquí para competir y ayudar lo máximo al equipo y no sé si como líder o no, pero esto es un juego colectivo y no de un jugador".

Oleson ha comenzado a entrenar esta semana con sus nuevos compañeros, entre los que ya está el base holandés Charlon Kloof, recién llegado a Murcia tras finalizar su concentración con la selección de su país.