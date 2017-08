Contador: En estas etapas se pueden lograr mayores diferencias que en Angliru

Sagunto (Valencia), 24 ago (EFE).- El madrileño Alberto Contador (Trek Segrafedo) tras haber roto el pelotón en la ascensión al puerto del Garbí ha lamentado al final no haber encontrado una mayor colaboración en el grupo con el que se ha quedado porque piensa que "a lo mejor en las próximas etapas echan de menos este tiempo".

"En días como estos se pueden hacer más diferencias que en etapas como la del Angliru, pensaba que iban a colaborar más pero cada uno defiende sus intereses", ha explicado.

Contador ha insistido en que esta sexta etapa de la 72 Vuelta a España ha sido "súper exigente, en la que no ha habido ni un segundo de respiro".

Tras su crisis en la tercera etapa en Andorra y ver que empezaba a recuperar sensaciones en la ascensión final de ayer a la ermita de Santa Lucía en Alcossebre (Castellón), Contador tenía claro que hoy por el recorrido de media montaña "podía ser un buen día bueno para eliminar a gente de la clasificación general".

El de Pinto ha ido analizando durante la etapa las diferentes variables en su desarrollo y una de ellas era el viento que sabía que entraba de cara, porque es una zona en la que entrena habitualmente, algo que finalmente es lo que ha impedido que hubiese mayores diferencias.

"Lo he intentado porque el Garbí es un puerto corto pero con algún tramo bastante duro y se ha formado un grupo interesante", ha afirmado.

Lo que no le ha sorprendido tras su ataque es que solo el líder Chris Froome (Sky) le haya podido seguir porque "sabía que muchos no iban a poder responder, como máximo 3 ó 4, no más".

También ha recordado que el día de Andorra el problema fue que no asimiló nada de lo que comió y "me quedé vacío, sin energía" por lo que incluso se ha mostrado satisfecho de que aquel día "perdí 2:30 que es poco porque pudieron ser 10 o 12 minutos".

Contador ha reconocido que ahora empieza a ver la carrera con optimismo y el objetivo preferente que se marca y el que prefiere es "terminar en el podio que décimo", por eso ha llegado hoy este ataque en el que incluso ha apuntado que "el esfuerzo del ataque no ha sido muy grande, solo cinco o diez kilómetros" y también ha anticipado que va a pelear por una victoria de etapa.

"A la Vuelta no he venido por venir, todavía quedan muchas etapas por delante y ahora voy a ir día a día. Ayer antes de la etapa tenía dudas y el objetivo era salvar el día por eso fue bueno para la moral verme delante entre los mejores", ha recordado.

Aunque él no va a tener fácil escalar posiciones en la clasificación, ha reconocido que va a ser "complicado atacar a Froome porque tiene un equipazo y además los rivales no me van a dejar ningún margen, pero pienso que si me responden las piernas puedo tener opciones de acabar en el podio".

Contador ha vuelto a agradecer las muestras de cariño que está recibiendo de los aficionados en su última Vuelta como profesional y ha asegurado que "lo que más me emociona es ver por la carretera carteles con 'Gracias Alberto'", a la vez que ha indicado que cada pedalada que da "pienso que está es la última carrera".