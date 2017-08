Tomasz Marczynski (Lotto): "Estaba seguro de que iba a ganar, era el más rápido"

24/08/2017 - 18:39

El corredor polaco Tomasz Marczynski (Lotto-Saudal) confesó que "estaba seguro" de que iba a lograr el triunfo en la sexta etapa de la Vuelta ciclista a España, disputada entre Villarreal y Sagunto sobre 204,4 kilómetros, porque era el "más rápido" de los tres escapados, entre ellos el español Enric Mas.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Trabajamos todos dándolo todo, controlando cada minuto y nos lo jugamos al sprint. Estaba seguro de que podría ganar a mis compañeros, ya que era el más rápido", señaló en alusión a Pawel Poljanski (Bora) y Enric Mas (Quick-Step Floors), segundo y tercero, respectivamente tras una larga fuga.

Marczynski, que logró su primera victoria del curso, recordó que su primer contacto con España fue hace 15 años. "Vine a correr con un equipo de aficionados de Navarra y, posteriormente, me llamaron para este equipo profesional. Me gustó España y me vine a vivir a Granada, ya que conocí a una chica y me instale aquí", desveló el polaco.