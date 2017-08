Contador: "Froome está fuerte, espero ganar alguna etapa"

24/08/2017 - 18:57

El corredor español Alberto Contador (Trek) aseguró que el británico Chris Froome, líder de la general, "está fuerte" y confía en lograr algún triunfo de etapa, al término de la sexta etapa de la Vuelta ciclista a España, disputada entre Villarreal y Sagunto, en la que el madrileño se mostró muy combativo.

"Creo que hoy ha sido un día exigente, sin un minuto de respiro. Este ataque era en un momento perfecto para quitar corredores de la general, y pensé que podría haber más colaboración y no la ha habido delante. Creo que les pesará, no es cuestión de enfadarse porque cada uno defiende sus intereses y yo lo he hecho", indicó.

Alberto Contador afirmó que ha disfrutado mucho en la jornada porque conocía bien el terreno. "Me entreno por aquí y sabía que ese puerto es corto, pero que tenía un tramo duro. Suponía que, tal como se había ido todo el día, más de uno se iba a descolgar y lo iban a pagar", pronosticó el de Pinto.

A su juicio, tanto Froome como el colombiano Esteban Chaves "están fortísimos". "Estoy a mucha distancia, pero espero conseguir alguna etapa y una buena clasificación en la general. Pienso disfrutar todo lo que queda de Vuelta. Froome no es el problema, el problema es el equipo tan potentísimo que tiene. Es complicado atacarle porque están todos muy atentos, pero quedan muchas etapas y oportunidades", explicó.

El jefe de filas del Trek admitió que cada kilómetro que recorre en la Vuelta le hace pensar que le queda poco. "Realmente estoy contento, creo que era el mejor momento para decir adiós y despedirme. Lo que me está emocionando en carrera son esos carteles que leo en la carretera dándome las gracias y ánimos. Por eso estoy tan contento de finalizar mi carrera en la Vuelta", concluyó.