Pedrosa: "Espero mantener el nivel"

24/08/2017 - 21:23

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha comentado este jueves que confía en "mantener el nivel" de las últimas citas, en las que encadena tres podios consecutivos, en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, un circuito exigente sobre todo a nivel físico y si la carrera se tiene que disputar sobre mojado.

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

"Las últimas carreras han sido bastante buenas para mí, he estado trabajando mucho desde el último test y espero mantener el nivel. Las sensaciones son buenas, trabajar bien con tu equipo es uy importante, desde la FP1, y aquí es muy importante dar muchas vueltas porque es una pista donde no venimos mucho y es muy larga, ancha. Es importante probar los neumáticos y aprender", destacó en rueda de prensa.

Pedrosa aseguró que desde la FP1 va a ser todo muy importante. "La calificación también sobretodo por las primeras 'chicanes'. Habrá que saber qué neumático es el adecuado para la calificación y carrera. El año pasado sufrimos aquí, tenemos que estar en nuestro lugar y saber cómo hacerlo", aportó.

"Es una pista con muchos baches y hay distintas zonas de asfaltos, hay que trabajar en eso. Hay que ver de qué manera nos sentimos cómodos. La electrónica es importante en las zonas bacheadas. Este año no hemos estado en el lugar adecuado cuando la pista estaba bacheada, tenemos que trabajar para estar cómodos", señaló el catalán.

Preguntado por el trazado, y los baches, lamentó que no se haya re-asfaltado y no descartaría volver en un futuro a Donington Park. "Aquí el problema es que también corre la Fórmula 1, y está bacheada y ya hemos hablado de esto. Pero en Donington no habría ningún problema, estaba muy bien con la subida y la bajada y era bonito pilotar allí", recordó.

"He estado hablando con Luthi y le doy la enhorabuena. Siempre es complicado subir a MotoGP, últimamente más. Pero los equipos satélite hacen un gran trabajo para traer a más pilotos. Lleva mucho en Moto2 y como rival recuerdo que era muy fuerte. No es una categoría fácil pero está motivado", comentó sobre el futuro ascenso del piloto a la máxima categoría.