Marc Márquez: "Sé que Viñales es muy rápido pero intentaré gestionarlo"

24/08/2017 - 21:21

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha manifestado este jueves que su rival Maverick Viñales (Yamaha) suele ser "muy rápido" en el circuito de Silverstone, donde este fin de semana tiene lugar el Gran Premio de Gran Bretaña, pero ha asegurado que intentará gestionarlo para optar al podio y a defender su liderato.

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

"Silverstone es uno de los circuitos más difíciles y largos del Mundial. Es muy exigente a nivel físico, es complicado calentar los neumáticos pero me siento bien, desde la primera vez que corrí aquí en MotoGP en 2013. Sé que Maverick puede ser muy rápido pero intentaré gestionar esa situación y ser rápido", avisó en rueda de prensa.

Además, llega tras ser segundo en Austria, sólo por detrás de Dovizioso (Ducati). "Claro que la de Austria fue una gran carrera, la volví a ver en casa en el sofá y fue muy bonita, estuvo bien volver a verla. 'Dovi' fue más rápido, tenía algo más que yo pero lo intentamos hasta el final y sumamos 20 puntos. El año pasado no fue mal fin de semana, tuve problemas en carrera pero estuve cerca del podio. El principal objetivo es ser constante y estar en el podio", manifestó.

"Silverstone es una gran pista pero pensando en el futuro, recuerdo que el año pasado ya pedimos que se volviera a asfaltar la pista porque es muy bacheada. Donington Park es bonito, está muy bien con la subida y la bajada aunque algo corta, pero está muy bien que tengamos una carrera en Inglaterra sea donde sea", comentó sobre si prefería Donington o Silverstone para acoger la cita británica.

Por otro lado, reconoció que el clima tendrá su influencia en el fin de semana, sobretodo si llueve. "Las Ducati cuando llueve siempre son rápidas y 'Dovi' es muy rápido aquí en Silverstone. Pero si llueve, me siento bien en mojado y el año pasado en la FP4 me puse líder. Me siento cómodo, pero prefiero una carrera en seco", aseguró.