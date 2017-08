Márquez defiende liderato ante un Viñales último vencedor en Silverstone

24/08/2017 - 21:38

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) llega líder a la duodécima cita del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de Gran Bretaña, y confía en defender tal posición frente a un Andrea Dovizioso (Ducati) que sigue muy fuerte y un Maverick Viñales (Yamaha) que sorprendió el año pasado en Silverstone con su victoria a los lomos de la Suzuki.

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

Márquez tiene 174 puntos y sólo 16 de margen sobre el italiano Dovizioso, ganador de la última carrera en Spielberg (Austria). Pero no sólo aprieta el de Ducati, sino que Maverick Viñales, sexto en Austria, tiene un gran historial en el complicado circuito de Silverstone y puede recortar los 24 puntos que le separan del de Cervera en el campeonato.

La impredecible condición meteorológica de Silverstone añade un poco más de suspense a la cita, que ya implica que los pilotos batallen en un escenario distinto al resto. Como la sociedad británica, sobre todo aquellos favorables al 'Brexit', el trazado inglés es ancho, muy largo y muy rápido y se distingue de otros circuitos europeos.

Por lo menos exigirá físicamente a los pilotos y, en caso de lluvia, el guión podría cambiar y favorecer a pilotos más técnicos como Valentino Rossi (Yamaha), cuarto en el Mundial y que confía en acercarse más a la cabeza, o a los locales Cal Crutchlow (Honda), segundo el año pasado, o Scott Redding (Ducati), héroes nacionales pese a no poder estar en la 'pomada' de la lucha por el campeonato.

Tanto las Yamaha, como las Ducati oficiales pueden ser fuertes en el trazado británico por la velocidad punta, así que Jorge Lorenzo podría continuar con su mejora progresiva y más, también, si el tiempo, el mal tiempo, le acompaña. El mallorquín fue cuarto en Spielberg y rozó el podio, que solo ha probado en Catalunya con su tercera posición.

Pero Lorenzo, como su compañero Dovizioso, tienen marcado en rojo este circuito en el que las Honda oficiales sufrieron bastante el año pasado. Mientras que Dani Pedrosa (Repsol Honda) entró quinto, su compañero Marc Márquez fue cuarto y le apartó del podio Valentino Rossi tras una intensa batalla que podría volver a repetirse.

Precisamente, Pedrosa, a sólo 35 puntos de su compañero Márquez en el Mundial, acumula tres carreras consecutivas en el podio y Silverstone puede dar continuidad a su buen estado de forma. El catalán fue segundo en Brno tras el parón, al que llegó después de su tercera posición en Alemania, y la tercera plaza en Austria hacen que el de Castellar llegue en plena forma al antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial.

Que llueva o no condicionará las sesiones de entrenamiento y la carrera, así como la correcta o on elección del neumático. Salvo sorpresa, sin poder hacer grandes pruebas en este trazado, las Ducati y las Yamaha partirán con algo de ventaja pero este año los pilotos del Repsol Honda están mostrándose muy regulares y fiables, así que Márquez tendrá una nueva oportunidad de mostrar su fortaleza y, por qué no, sumar Silverstone a su lista de circuitos talismanes pese a no ganar ni hacer podio desde 2014.