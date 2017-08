(Crónica) Crutchlow, Álex Márquez y Canet, los más rápidos en los libres de Silverstone

25/08/2017 - 17:35

El piloto británico Cal Crutchlow (Honda) en MotoGP, el español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) en Moto2 y el español Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) en Moto3 han sido los pilotos más rápidos este viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, donde el buen tiempo fue protagonista.

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Crutchlow, que llevó al límite su LCR Honda para firmar un 2:00.897, fue el único en bajar de 2:01 en Silverstone y se impuso a Valentino Rossi (Yamaha), segundo, y a Maverick Viñales (Yamaha), tercero, confirmando el buen hacer de las Yamaha en una pista donde el último campeón fue, entonces contra pronóstico, el de Roses con la Suzuki.

Tanto Aleix Espargaró (Aprilia) como Marc Márquez (Repsol Honda), cuarto y quinto respectivamente, tuvieron sus más y sus menos con el trazado británico. Espargaró tuvo molestias en la FP1 pero acabó la jornada con un muy buen crono, mientras que el de Cervera se fue al suelo en dos ocasiones.

Márquez, nada más salir en la FP2, se fue al suelo con neumáticos duros tanto delante como atrás en la curva 4, siendo catapultado por su Honda sin consecuencias físicas. El catalán se recuperó y llegó a liderar la tabla, antes de que Crutchlow y las Yamaha le pasaran de nuevo por delante. Al final de la tanda una segunda caída, esta vez un deslizamiento en la curva 13, le impidió rebajarse el crono.

Sólo tardó 8 minutos Márquez entre la primera caída y su regreso a pista, pero en la segunda, al final de la sesión, ya no pudo repetir gesta. De hecho, fue el único que no pudo hacer el simulacro del cambio de moto para una hipotética carrera 'flag to flag', con un nuevo sistema y reglamento que impide saltar de una moto a otra y que incorpora una señal de 'stop or go' en mano de uno de los mecánicos.

Jorge Lorenzo (Ducati) y Pol Espargaró (KTM), sexto y séptimo respectivamente, confirmaron la buena jornada para los pilotos españoles en el 'soleado' viernes en Silverstone. Àlex Rins (Suzuki) finalizó duodécimo, a solo 98 milésimas de su compañero Andrea Iannone, y sigue cogiendo buenas sensaciones en su regreso a la competición tras la ausencia por lesión. Más problemas tuvo Dani Pedrosa (Repsol Honda), decimoséptimo y lejos de la cabeza.

La categoría intermedia fue para Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), con un crono de 2:07.491 firmado en la FP2 que le permitió liderar la tabla de tiempos por delante de Miguel Oliveira (KTM) y de Mattia Pasini (Kalex), en una jornada plácida pese a alguna caída sin consecuencias graves para ningún piloto.

El suizo y segundo clasificado del Mundial Thomas Luthi terminó en sexta posición, a 737 milésimas de Márquez pero por delante de su mayor rival, el líder Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), séptimo. Los españoles Xavi Vierge (Tech 3) o Axel Pons (Kalex) acabaron undécimo y duodécimo respectivamente.

En Moto3 el más rápido fue el español Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), que lideró las dos sesiones pese a que en la FP2 se tomó con calma la búsqueda del mejor crono. El piloto de Corbera marcó un 2:13.320 con el que superó el récord del circuito en carrera de la categoría pequeña, y es que rodó cómodo y contento por las buenas, e inesperadas según reconoció él mismo, condiciones climáticas.

Por detrás de Canet, y siendo el único capaz de seguirle la estela, quedó el italiano Romano Fenati (Honda), a 101 milésimas, y dejó a más de dos décimas al tercer clasificado, el holandés Bo Bendsneyder (KTM), que logró su mejor crono en el último instante antes de la aparición de la bandera a cuadros.

El español Jorge Martín (Honda) fue cuarto, con Fabio di Giannantonio (Honda) quinto y Philipp Oettl (KTM) sexto. El actual líder del Mundial, destacado al frente de la tabla, Joan Mir (Honda) finalizó séptimo a más de medio segundo de Canet, si bien el balear rodó durante unas 20 vueltas con un mismo neumático haciendo pruebas de cara a la carrera.