Mohoric: "Es una gran sensación volver a ganar"

Cuenca, 25 ago (EFE).- El esloveno Matej Mohoric (Emirates), ganador de la séptima etapa de la Vuelta calificó de "increíble" su triunfo en Cuenca y la experiencia de haber recobrado "la sensación de ganar".

El campeón del Mundo juvenil en 2012 y sub'23 en 2013 cuando tenía 18 años, venció por insistencia, ya que atacó subiendo al Alto del Castillo, en las calles de Cuenca y luego de nuevo en el descenso, acabando con la resistencia de todos sus rivales.

"Es increíble. Hacía mucho tiempo desde mi última gran victoria. Siempre he trabajado duro y he dado lo mejor de mí. Es una gran sensación volver a ganar. Ya estuve en la escapada el otro día, en la 5ª etapa, cuando ganó Lutsenko. Aquel día me sentía muy bien, aunque la etapa no se adaptaba a mis condiciones, hice cuarto. Entonces supe que estaba en gran forma", dijo.

Mohoric, de 22 años, volvió a meterse en la escapada buena del día, pero esta vez aplicó la experiencia de la anterior fuga de la quinta etapa.

"El equipo quería que volviera a la escapada. He tratado de guardar el máximo de energía posible, y finalmente lo he dado todo en el último tramo. Era un buen final para mí porque soy bastante bueno en los descensos. Sabía que tenía una oportunidad de ganar", concluyó Mohoric.