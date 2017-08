Viñales asegura estar "muy cómodo en Silverstone y con las mejoras de Misano"

Silverstone (Inglaterra), 25 ago (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercer mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de Inglaterra aseguró al término de la jornada que "las sensaciones" son las que se "esperaba".

"Realmente esta pista el año pasado me dejó muy buen sabor de boca y me siento muy cómodo aquí, estoy contento con las mejoras que hemos hecho en Misano porque tenemos un buen ritmo de carrera", dijo.

"Los neumáticos han funcionado bien, he hecho muchas vueltas a los neumáticos y mi mejor vuelta en la última vuelta, por eso creo que ha funcionado bien y lo que hemos mejorado en los test de Misano lo hemos podido traer aquí y ha funcionado, así que estoy contento con todo el trabajo que hicimos en allí", explicó Viñales.

"Hemos mejorado mucho la electrónica cuando abro el acelerador, ahora trabaja mejor al deslizar la rueda trasera, eso me permite avanzar y experimentar una gran mejoría", añadió Viñales.

"En cada entrenamiento intentó salir en blanco para dar mi ciento por ciento y estar delante; la mentalidad es siempre la misma, una mentalidad ganadora y salir para intentar liderar el entrenamiento y hacer el mejor ritmo", remarcó.

"Si las cosas funcionan bien o no pues ya cambia, tienes que intentar probar o quizás dar menos vueltas y hacer más cambios pero de lo que estoy contento hoy es de que he podido dar muchas vueltas seguidas y me he sentido muy bien con la moto sin hacer grandes cambios", agregó el piloto de Yamaha.