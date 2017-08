Contador: "Son las piernas las que tienen que decidir"

25/08/2017 - 20:04

El ciclista español Alberto Contador (Trek) tendrá que comprobar el estado de sus piernas este fin de semana para valorar posibles ataques, después de una séptima etapa en la que "todos los corredores" comenzaron a notar cierto desgaste, a la espera de descubrir la estrategia del líder Chris Froome (Sky).

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Ayer fue un día muy duro, yo creo que todos los corredores lo hemos notado y sí que es verdad que había que estar atento en el Alto del Castillo. Las piernas no han ido mal, evidentemente los esfuerzos se notan pero no solo yo si no todos los corredores", indicó en la llegada a Cuenca.

El de Pinto valoró la llegada de la ascensión al mítico Xorret de Catí, con rampas de hasta el 20 por ciento. "Vamos a ver cómo se plantea la carrera Froome, dice que no necesita hacer más diferencias, pero yo creo que necesita distanciar a sus rivales, porque cualquier percance que tenga hace que los rivales le adelanten", indicó.

"En teoría es superior a la mayoría en la crono, pero queda prácticamente toda la Vuelta. Yo creo que si tiene oportunidad atacará, voy a ir día a día y en función de cómo me encuentre decidiré. Me parecen etapas bonitas pero son las piernas las que tienen que decidir", finalizó.