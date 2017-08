El Team Sunweb expulsa a Warren Barguil de la Vuelta tras no obedecer órdenes de equipo

26/08/2017 - 12:39

El ciclista francés Warren Barguil ha sido expulsado de la Vuelta a España este sábado por su propio equipo, el Team Sunweb, según ha informado el conjunto alemán en un comunicado oficial donde ha dejado claro que Barguil "no desea cumplir los objetivos del equipo".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"El equipo Sunweb ha decidido retirar a Warren Barguil de la Vuelta a España. El talentoso corredor de 25 años, ganador de dos etapas y del maillot de la montaña en el Tour de Francia, ha expresado abiertamente que no desea cumplir con los objetivos del equipo, lo que ha dejado su expulsión como única opción", expresó el Sunweb.

Barguil, que viene de completar un Tour de Francia realmente bueno y que marchaba en la decimotercera posición en la general de la ronda española tras siete etapas, se negó a ayudar a su compañero y líder del equipo, el holandés Wilco Kelderman de Holanda, cuando este sufrió un pinchazo.

Tras la decisión del Sunweb este sábado antes del comienzo de la octava etapa, el ganador del maillot de lunares en el Tour de Francia 2017 se mostró extrañado y defendió su actuación en la Vuelta donde cree que no ha cometido ninguna "falta grave".

"No entiendo nada, yo estaba metido en la Vuelta. Tengo buenas piernas y podría dar mucho juego, creo que no es una falta grave por lo cual no puedo entender esta expulsión. Ahora no sé cuál será mi programa a partir de ahora", explicó.

Esta decisión no hace sino aclarar la sonada marcha de Warren Barguil al conjunto Fortuneo-Oscaro, donde será jefe de filas a partir de la próxima temporada.