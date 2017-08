Julian Alaphilippe: "He buscado la etapa desde que arrancó la Vuelta, hoy no lo esperaba"

26/08/2017 - 18:42

El corredor francés Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) ha confesado que no esperaba lograr este sábado el triunfo en la octava etapa de La Vuelta ciclista a España, disputada sobre 199,5 kilómetros entre Hellín y Xorret de Catí, que ha estado buscando desde el inicio de la ronda española.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Es increíble. He buscado la etapa desde que arrancó la Vuelta y, precisamente hoy, no esperaba ganar la etapa. Ha sido un poco complicado, ya que no me estaba sintiendo muy bien en las últimas dos o tres etapas, pero creo que era lo mismo para todo el mundo", manifestó tras conseguir la victoria.

Alaphilippe admitió que ha sufrido mucho, pero que ha intentado dar lo mejor de sí mismo. "Majka ha hecho un gran trabajo, el equipo lo ha estado haciendo genial, ayudándome desde el principio de la Vuelta, tratando de estar siempre en cabeza. Tengo en mi cabeza la etapa de mañana de la Cumbre del Sol, creo que es un buen final para mí, pero hoy me he ido con esta gran escapada después de 40 kilómetros. Matteo Trentin me ha ayudado a entrar en ella. No tengo palabras, es maravilloso. Hemos conseguido tres victorias de etapa, y esto todavía no se ha acabado", advirtió.

Por último, el corredor del Quick-Step dijo que le alegra "muchísimo" volver a su mejor nivel "después de haber pasado una temporada muy complicada".