Chaves: "Me gustan más los ascensos largos, no un sube y baja"

26/08/2017 - 18:59

El ciclista colombiano Esteban Chavles (Orica-Scott) ha reconocido que la octava etapa disputada este sábado ha sido "dura" y ha explicado que, a pesar de que su especialidad es la montaña, no le gustan los "sube y baja" y que prefiere "los ascensos complicados".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Ha sido una etapa dura, a pesar de que la montaña es mi especialidad, me gustan más los ascensos largos que me permitan llevar un ritmo único de pedaleo, no un sube y baja de la carretera", declaró.

Chaves, que se encuentra segundo en la clasificación general, explicó que la jornada de este domingo es "complicada", aunque tratarán de "estar delante". "Mañana tenemos otra etapa complicada en la que espero poder estar nuevamente delante, aunque Froome nos lo está poniendo muy difícil", finalizó.

Tras esta octava etapa, Chris Froome continua vistiendo el maillot rojo, con 28 segundos de ventaja sobre el propio Esteban Chaves (Orica) y con 41 segundos sobre el irlandés Nicolas Roche (BMC). En cuanto a los españoles, David de la Cruz (Quick-Step) se coloca en séptima posición a más de un minuto, mientras que Alberto Contador asciende hasta la decimoséptima posición a más de tres minutos del líder.