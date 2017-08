Márquez: "Si me siento cómodo podré luchar por la victoria"

26/08/2017 - 20:06

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) se declaró "muy contento" por lograr la cuarta 'pole' consecutiva del año en la última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, que se disputa en el circuito de Silverstone y en el que luchará por la victoria "si se siente cómodo".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy contento por esta 'pole'. Honestamente, antes de la Q2 no me esperaba poder bajar de los dos minutos, pero cuando he montado el neumático trasero blando he notado que tenía más agarre y he podido marcar el 2:00.1 en la primera salida. En ese momento he entendido que podía hacerlo mejor y quizás llegar al 1:59", manifestó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Marc Márquez admitió que no ha hecho una "vuelta perfecta" en una pista muy difícil porque es muy larga, pero que ha sido buena. "Nos ha permitido conseguir nuestro objetivo de estar en primera línea. De todas maneras, lo más importante para mañana es nuestro ritmo, que no está mal. También era bueno ayer, pero las sensaciones que tenía con la moto eran un poco peor comparadas con las de hoy. Mañana intentaremos afinar algunos detalles más en el warm up y escoger el neumático trasero correcto para la carrera", señaló.

Para el piloto de Repsol, que lidera el número de primeros puestos en la parrilla de salida de MotoGP, con 43, pronosticó que la carrera de este domingo será "larga y dura". "Varios pilotos tienen un buen ritmo también, pero si todo va bien y nos sentimos cómodos, podremos luchar por el podio y, por qué no, por la victoria", indicó.