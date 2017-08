El K4 500 español celebra "un resultado que sabe a mucho más que a plata"

27/08/2017 - 16:47

El equipo español de K4 500 metros explicó el significado de la plata lograda este domingo en el Campeonato del Mundo de Esprint 2017, en la localidad checa de Racice, un metal "que sabe a mucho más" en una nueva disciplina olímpica para Tokio 2020.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El oro olímpico Cristian Toro destacó que vienen de unos "Juegos" y ya piensa en ponerse a "trabajar" para la "temporada que viene". "Es un resultado que sabe a mucho más que a plata por el año que es. Mi compañero Marcus, Rodrigo y yo hemos venido de unos Juegos Olímpicos hace poco. Hemos empezado el año un poco más tranquilos y hemos llegado en un momento muy bueno de forman aquí. Tenemos una embarcación muy buena y lo hemos demostrado. Ahora queda mucho camino todavía, hay que seguir trabajando con los pies en la tierra. Hoy empieza ya la temporada que viene, hay que hacer borrón y cuenta nueva", comentó.

Marcus Cooper añadió que "parecía" un sabor "agridulce" pero que ser subcampeones "es una pasada". "Estoy contentísimo, poco más que añadir a mis compañeros. Estamos muy contentos, al principio parecía que sabor agridulce porque queríamos luchar por ganar, eso está claro; es una pasada lo que hemos hecho, un regatón. Subcampeones del mundo es una pasada, a ver si la temporada que viene estamos todavía más encima, y al final el objetivo más grande que es Tokio. Hay que seguir trabajando, nos vamos muy contentos todos", subrayó.

Por su parte, Rodrigo Germade admitió que es un premio "muy grande" porque han hecho una regata "casi perfecta". "Es un premio muy grande porque llevo muchísimos años paleando en K4 y para mí sacar una medalla en el campeonato del mundo es algo muy satisfactorio. Es una plata que sabe a oro; teníamos unos rivales muy fuertes en la pista, lo hemos dado todo pero al final no ha podido ser y estamos muy contentos de haber hecho una regata casi perfecta", apuntó.

Por último, Carlos Garrote dijo que han llegado "muy en forma" y que los alemanes han sido "merecidos" vencedores. "Si me llegan a decir a principio de temporada este resultado no me lo hubiera creído. Hemos llegado aquí en un momento de forma increíble. Para mí sabe a mucho más que un oro, hemos realizado un regatón, hemos arriesgado y creo que ha sido una carrera muy dura. Los alemanes han llegado muy fuertes al final y han sido merecidos vencedores", añadió.