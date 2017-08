Bastianini: "Es genial volver al podio"

27/08/2017 - 17:10

El piloto italiano de Moto3 Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0) ha conseguido la segunda posición en el Gran Premio de Gran Bretaña y ha admitido que es "genial volver al podio", ya que no se subía desde la carrera del Gran Premio de Japón de la anterior temporada, después de haber "trabajado mucho" para conseguirlo.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Me siento muy bien porque estar en el podio era un objetivo para todo el equipo y para mí, y hoy lo hemos conseguido. Hemos trabajado mucho en las últimas tres carreras, pero sin el resultado esperado y hoy ha sido muy bonito subir al podio", comentó en declaraciones a su equipo.

El italiano explicó que a medida que se "vaciaba el depósito" su ritmo iba a mejor. "Ha sido una carrera muy difícil porque éramos muchos pilotos luchando en el mismo grupo. Al final veía que poco a poco, cuando se iba vaciando el deposito, subía posiciones y que podía alcanzar al grupo delantero para pelear por el podio", prosiguió.

Ya en la última vuelta, Bastianini se vio con "posibilidades" de conseguir la victoria, "aunque" no pudo ser. "En la última vuelta he visto que tenía posibilidades de luchar por la victoria; aunque no ha podido ser, es genial volver al podio", concluyó.