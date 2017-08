Morbidelli: "He tenido algunos problemas cuando me he puesto primero"

27/08/2017 - 17:57

El piloto italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha reconocido haber tenido "algunos problemas" con el agarre del neumático trasero y que debido a ello no ha podido alzarse con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña disputada este domingo, tercero pero más líder tras Silverstone.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Tenía muchas ganas de ganar esta carrera pero desafortunadamente he tenido algunos problemas y también ha caído el agarre del neumático trasero cuando me he puesto primero tras la caída de Álex", declaró.

"Ha sido divertido pelear con Álex desde la salida, pero después Nakagami me ha adelantado y he decidido aguantar para subir al podio y sumar algunos puntos", continuó el italiano, que con este tercer puesto ha ampliado su renta en tres puntos con respecto a Thomas Lüthi (Kalex).

Por último, Morbidelli aseguró que en Moto2 "puede pasar cualquier cosa" y que por ello deben "seguir atacando". "En Moto2 puede pasar cualquier cosa y por eso debemos seguir atacando en las próximas carreras. Lo bueno es que hoy he podido aumentar mi ventaja sobre Thomas Lüthi en la clasificación", concluyó.

En una carrera en la que Álex Márquez se fue al suelo, Morbidelli continúa al frente del mundial con 223 puntos, seguido de un Lüthi que se queda con 194 puntos y por un Márquez que finalmente sumó sólo dos puntos con su decimocuarta posición.