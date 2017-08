Contador: "Froome está muy fuerte, la diferencia con él es muy grande"

27/08/2017 - 19:14

El ciclista español Alberto Contador (Trek Segafredo) ha asegurado que el británico Chris Froome (Sky), vencedor de la novena etapa de La Vuelta disputada este domingo entre Orihuela y Cumbre del Sol, está "muy fuerte" y, aunque es optimista, cree que la diferencia con él es "muy grande".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Froome está muy fuerte. Hoy no he podido seguirle, estaba con un piñón demás, me ha costado mucho salir. La primera parte ha sido una subida cómoda pero no he podido salir al cambio de ritmo. No estoy mal, sólo me ha faltado un poquito más. Sabía que él quería coger distancias y que atacaría, es lógico y normal, aunque la verdad es que la diferencia con él es muy grande", declaró.

El ciclista pinteño acusó la fatiga en la recta final de la etapa. "En este tema tenemos días mejores, otros peores, pero hoy me han faltado un poquito de piernas. Se ha subido muy rápido, pegaba mucho aire de cara. Cannondale ha apostado fuerte por la etapa, no me he encontrado como me hubiera gustado en la parte final aunque siempre me gusta intentar la victoria", indicó.

Contador hizo balance antes de la primera jornada de descanso. "Diría que el balance es bueno, pero con una sombra por el día de Andorra. Está bien ser optimista, todavía se pueden hacer cosas. Froome está demostrando que es muy fuerte, sobre todo su equipo, habrá que ver si continúan así hasta Madrid", concluyó.