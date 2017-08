De la Cruz: "Lo he intentado, pero me he precipitado un poco"

27/08/2017 - 19:23

El ciclista español David de la Cruz (Quick-Step Floors) ha admitido, tras conseguir entrar en séptimo lugar en la novena etapa de La Vuelta a España, que se "ha precipitado" en el intento de escapada porque "creía" que la meta estaba más cerca, se ha mostrado satisfecho con las etapas que lleva hasta el momento en sus piernas y quiere "aprovechar" el día de descanso de este lunes.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Lo he intentado, pero me he precipitado un poco. Creía que estaba antes la meta, hacía un aire de cara impresionante. Luego cuando ha atacado Froome con esa fuerza he pensado que Contador saldría a cerrar el hueco y he pensado 'aprovéchate lo que puedas', pero a todos se nos ha hecho duro y ha sido sobrevivir como he podido", explicó.

El de Sabadell dijo "ver" cómo Dumoulin venció a Froome en esta etapa en el año 2015. "Había visto por la tele la victoria de Domoulin a Froome en el año 2015, pero es un poco engañoso", prosiguió.

Con el séptimo puesto de la novena etapa, el español sube a la sexta plaza en la clasificación general y a pesar de perder algunos segundos "tontos" se mostró "contento" con su rendimiento. "Estamos en la lucha hemos pasado ya 9 etapas y bien contentos hemos perdido algunos segundos de una manera tontos, pero lo importante es que son buenas las sensaciones y voy mejorando", añadió.

De la Cruz quiere aprovechar el día de descanso de este lunes para tener más "opciones". "Aprovechar mañana día de descanso y esperar mejores opciones en la próxima semana", concluyó.