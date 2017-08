Márquez: "He tenido mala suerte, pero aún estoy en la lucha por el campeonato"

27/08/2017 - 20:53

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado este domingo al término del Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el circuito de Silverstone, que ha tenido "mala suerte" por la rotura de motor que le ha obligado a abandonar la carrera en las últimas vueltas, pero, a su vez, se ha mostrado optimista de cara al campeonato.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Hemos tenido mala suerte, me estaba sintiendo muy bien sobre la moto y estaba pugnando con los otros pilotos, intentando gestionar la carrera y los neumáticos, especialmente el delantero porque la temperatura era superior a la de ayer y quería conservarlos para atacar al final. He visto que Dovizioso (Repsol Honda) tenía algo más que Viñales (Yamaha) y Rossi (Yamaha) y creo que podría haber luchado con él. Todo iba correcto hasta que de repente he tenido ese problema con el motor a final de la recta", afirmó en declaraciones a su equipo.

A pesar del abandono, el de Cervera fue optimista para ganar el campeonato. "Es una pena pero es algo que puede suceder en las carreras y ha sido la primera vez que me pasa con Honda. La parte positiva es que hemos sido rápidos aquí, como lo hemos sido también en otras pistas. Aún estamos en la lucha por el campeonato. No hemos sumado puntos pero me siento bien con la moto y estoy deseando que lleguen las siguientes carreras", señaló.