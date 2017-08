Trentin: "Realmente buscaba otra victoria"

29/08/2017 - 18:48

El ciclista italiano Matteo Trentin (Quick-Step Floors) indicó que "buscaba otra victoria" en la Vuelta ciclista a España, tras adjudicarse el segundo triunfo en la presente edición este martes en la décima etapa, con final en Alhama de Murcia, por delante del español José Joaquín Rojas (Movistar Team).

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Realmente buscaba otra victoria. He estado pensando que esta etapa me podía beneficiar. El puerto era duro, pero aún así sabía que era capaz de superarlo bien. También sabía que el descenso era supertécnico y ha sido muy bueno tener a Rojas conmigo porque le he seguido bajando a un gran ritmo. Ha sido difícil seguirle, pero lo he hecho y he dominado el sprint", manifestó.

Por su parte, el propio José Joaquín Rojas (Movistar) lamentó tener a Trentin como compañero de escapada y en la recta final. "Ha sido una pena, me he encontrado con el peor compañero. Es el mejor velocista de La Vuelta y me toca en la montaña de Murcia. Dije que lo iba a intentar y hemos tirado muchas veces al palo. Era lograr la victoria en mi casa, en una etapa que tenía muy medida", señaló.

Rojas señaló que ha intentado soltar en el descenso a Trentin, en la subida, pero que era imposible porque "iba fuerte". "Con un rival como éste no le ganamos nunca. No contábamos con Mateo en la fuga sino en Luis León Sánchez, por ser mejor escalador, pero al final nos ha salido 'rana' con el italiano", subrayó.