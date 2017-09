Under Armour lanza la campaña 'Unlike Any' que ensalza a las mujeres sin igual

31/08/2017 - 14:04

La marca deportiva Under Armour ha lanzado la campaña de marketing global 'Unlike Any' (Sin Igual), que celebra y homenajea los logros sin precedentes de las atletas femeninas que se elevan por encima de las comparaciones de género, informa en un comunicado.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Unlike Any arroja luz sobre el talento de seis deportistas de Under Armour, caso de la bailarina principal del American Ballet Theatre Misty Copeland, la corredora de fondo y fundadora de Harlem Run Crew Alison Désir, la velocista y campeona mundial Natasha Hastings y dos de las últimas incorporaciones, la doble de escenas de acción profesional Jessie Graff, y la campeona de taekwondo y actriz china Zoe Zhang (Lanxin Zhang).

Además, el vídeo Unlike Any de la campeona del mundo de esquí alpino Lindsey Vonn se estrenará en otoño de 2017. "La campaña Unlike Any rinde homenaje al sueño y al empuje de mujeres que simplemente no tienen parangón, y es la manifestación de nuestra visión" afirmó Pam Catlett, Vicepresidenta Sénior y Directora General de Under Armour Mujer.

"Hemos construido Under Armour Mujer basándonos en unos productos innovadores y una narrativa revolucionaria. Reconociendo sistemáticamente las diversas maneras en que las mujeres están redefiniendo la experiencia deportiva, y creando calzado y ropa de alta gama para responder a la constante evolución de sus necesidades, seguiremos llegando cada vez a más consumidoras y expandiendo este segmento de negocio en rápido crecimiento", añadió.

Creada en colaboración con la agencia creativa Droga5, la serie de vídeos de la campaña ha sido dirigida por Georgia Hudson de Agile Films. Para retratar a estas mujeres Unlike Any, captó rotaciones a 360 grados de sus prestaciones atléticas desde todos los ángulos, rindiendo homenaje a los movimientos que han impulsado sus logros.

Los potentes sprints de Hastings, la voltereta lateral aérea de Graff desafiando las leyes de la gravedad, el aguante de Désir, la rápida patada alta de Zhang y la técnica de puntas de Copeland se han plasmado para ejemplificar cómo cada una de ellas es alguien Unlike Any.

Unlike Any es la campaña más extensa de Under Armour hasta la fecha y contará con más de 200 contenidos creados para las plataformas digitales y sociales de Under Armour, así como con socios digitales y de las redes, tales como Facebook, YouTube, Pinterest, Snapchat, Refinery29, Well + Good y Soundcloud.