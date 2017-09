Froome: "Contador anima las carreras siempre, por suerte he podido limitar las pérdidas"

31/08/2017 - 18:48

El ciclista británico Chris Froome (Team Sky) se mostró aliviado por salvar un día complicado con dos caídas en la duodécima jornada de la Vuelta a España, donde pudo "limitar las pérdidas con el grupo de Nibali", en una etapa lanzada y animada de nuevo con el ataque del español Alberto Contador (Trek).

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Por suerte, estoy bien. Nunca es bueno caerse, pero no ha sido nada serio. Tenía a dos compañeros conmigo que han estado fantásticos y he podido limitar las pérdidas con el grupo de Nibali", indicó en el final este jueves en Antequera.

El líder de la ronda española cedió 20 segundos con su principal perseguidor, el italiano de Bahrain-Mérida, pero evitó males mayores en dos caídas y cambio de bici incluido. "Se me ha ido la rueda delantera en una curva, tanto en la primera como la segunda caída. Eran curvas muy resbaladizas", afirmó.

"No me gusta perder tiempo, pero estoy contento de haber perdido segundos y no un minuto. A Alberto (Contador) se le conoce por animar siempre las carreras y no parar de intentarlo nunca, y parece estar cumpliendo con ello", finalizó.