Contador: "Vamos disfrutando del cariño de la Vuelta"

31/08/2017 - 19:14

El ciclista español Alberto Contador (Trek) volvió a ser protagonista de los ataques de la Vuelta y disfrutó "del cariño" de la ronda española en la duodécima etapa, donde cumplió con su objetivo de acercarse al podio que lidera un Chris Froome (Sky) que, pese a sus problemas este jueves, seguirá fortísimo.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Ha sido el mejor escenario que podíamos esperar. He hablado con Nicolas Roche y hemos atacado, pero le costaba seguirme el ritmo, me ha dicho 'sigue tú'. Sabía que tenía a mi compañero Edward Theuns delante, me ha esperado y hemos dado el máximo en la bajada que estaba muy complicada", afirmó tras el final en Antequera.

El de Pinto no vio excesivos problemas en el líder para recuperarse de sus caídas y minimizar daños. "Hemos tenido que coger más riesgos de los previstos. Sabía que Froome se había caído y que ha perdido un poco de tiempo, pero estará fortísimo", afirmó un Contador que sigue noveno en la general, pero a un minuto del podio.

"Vamos día a día disfrutando del cariño de la Vuelta. Reconozco que en esta etapa tenía dolor de piernas pero con la cabeza fría para intentarlo, lo de hoy creo que es para estar contento, aunque hay rivales muy fuertes, hay que ir día a día para acercarse el máximo posible al podio. Ahora a descansar", finalizó.