Froome:"Nunca es bueno caerse, pero no ha sido nada serio"

Antequera (Málaga), 31 ago (EFE).- Chris Froome (Sky), líder de la Vuelta, dijo tras sufrir dos caídas en la duodécima etapa de la Vuelta que aunque "nunca es bueno caerse" se encuentra "bien" y no ha perdido "mucho tiempo".

"Por suerte, estoy bien. Nunca es bueno caerse, pero no ha sido nada serio. Tenía a dos compañeros conmigo, Mikel Nieve y Wout Poels, que han estado fantásticos y he podido limitar las pérdidas con el grupo de Nibali", dijo.

El líder del Sky comentó cómo se produjeron las dos caídas en la bajada del Torcal.

"Se me ha ido la rueda delantera en una curva, tanto en la primera como la segunda caída. Eran curvas muy resbaladizas. No me gusta perder tiempo, pero estoy contento de haber perdido segundos y no un minuto", explicó.

También se refirió Froome al ataque protagonizado por Alberto Contador, quien logró sacar tiempo a todos sus rivales y colocarse a 1 minuto del tercer escalón del podio.

"A Alberto Contador se le conoce por animar siempre las carreras y no parar de intentarlo nunca, y parece estar cumpliendo con ello", dijo.

Sobre la decisión de sus rivales de tirar a fondo cuando se produjeron sus caídas comentó que su preocupación se centró en darlo todo para minimizar los daños.

"No vi cómo reaccionaron los demás, lo único que hice fue concentrarme junto a mis compañeros para tratar de enlazar y perder lo menos posible", concluyó.