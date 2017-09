Marczynski: "Son los mejores triunfos de mi vida"

31/08/2017 - 19:47

El ciclista polaco Tomasz Marczynski (Lotto-Saudal) ha asegurado, tras imponerse en la duodécima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Motril y Antequera, que esta victoria y la lograda en la sexta jornada son "los mejores triunfos" de su vida, un sueño para él después de haberse sobrepuesto a las lesiones y tras una "increíble" carrera que afrontó "convencido" de que podía ganar en solitario.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Son los mejores triunfos de mi vida. Ganar una etapa en una grande en solitario era un sueño desde que era pequeño. Y hoy, este sueño se ha cumplido", explicó Marczynski en línea de meta tras llevarse la victoria en la 12ª etapa de la Vuelta, en la que reconoció haberse sentido "todavía mejor" que en su primera victoria hace una semana. "Ha sido una etapa increíble", apuntó feliz el polaco.

"He tenido lesiones pero nunca he dejado de luchar. Lotto-Saudal me ha dado la oportunidad de volver al ciclismo, he trabajado y cuando tengo la oportunidad la sé aprovechar", agradeció el ciclista de Cracovia a su equipo, asegurando que para él disputar la Vuelta es "como correr en casa" y, por ello, la decidió preparar "con mucho cariño y motivado para luchar por alguna victoria".

Un triunfo que llegó por primera vez hace una semana, cuando el corredor venció en la 6ª etapa entre Villarreal y Sagunto, y que ha vuelto a repetir este jueves en Antequera. "Después de mi primera victoria, seguía teniendo buenas piernas y hoy lo quería volver a intentar. Tenía un poco de miedo, porque al principio he gastado mucha energía y en la última parte tenía calambres", explicó.

Sin embargo, el polaco se escapó del grupo en unos "últimos kilómetros que conocía" y consiguió sacar una buena ventaja al resto del pelotón en el Torcal, para terminar llevándose el triunfo en solitario. "Ha sido una gran batalla. Pero, una vez he estado dentro del movimiento bueno, he pensado que podría ser de nuevo mi día. Me he sentido bien y he mantenido la calma hasta la subida final", dijo.

"Luego, he querido ver cómo respondían el resto hasta que me he ido solo. Lo de hoy ha sido un esfuerzo brutal y he podido disfrutar más el final ya que era una etapa que tenía marcada. He seguido con mi ritmo hasta el final y he podido conseguir la victoria", concluyó Marczynski, que se encuentra situado en la 47ª posición de la clasificación general a 59' 28'' del líder Chris Froome.