Motociclismo.- Rossi pasa por el quirófano: "Quiero volver cuanto antes"

1/09/2017 - 11:28

El piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) ya ha pasado por el quirófano en el hospital de Ancona para operar su fractura de tibia y peroné en la pierna derecha y, sin avanzar un tiempo estimado de baja, ha asegurado que quiere "volver cuanto antes" a competir en el Mundial de MotoGP.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Tras un accidente entrenando en enduro el jueves 31 de agosto, a la estrella de Movistar Yamaha MotoGP Valentino Rossi le han sido diagnosticadas fracturas desplazadas de la tibia y el peroné de su pierna derecha", confirmó su equipo.

Rossi fue operado anoche durante una hora entre las 2 y las 3 de la mañana, según detalló su equipo, y se le insertó un clavo metálico para fijar por la doble fractura, producida tras el accidente que sufrió mientras practicaba enduro

"La cirugía salió bien. Cuando me desperté esta mañana ya me sentí bien. Me gustaría dar las gracias al personal del Ospedali Riuniti en Ancona y en particular al doctor Pascarella que me operó. Ahora quiero estar de vuelta sobre la moto cuanto antes, haré todo lo posible para que esto suceda", prometió.

A falta de conocerse su tiempo de baja, 'Il Dottore' dejaría de sumar precisamente en 'su' Gran Premio, el de San Marino en Misano, el próximo 10 de septiembre, siendo el siguiente en el calendario el de Aragón el 24 de septiembre.

Rossi recuperó el pulso por el Mundial el pasado fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña gracias a su tercer puesto en Silverstone. Sin embargo, a 26 puntos del nuevo líder Andrea Dovizioso (Ducati), el décimo título mundial de Rossi no deja margen para no puntuar y este percance parece que le alejará definitivamente de la pelea.