Belkov no tomará acciones contra el hombre que le empujó por su posible discapacidad mental

1/09/2017 - 12:00

El ciclista ruso Maxim Belkov (Katusha) confirmó este viernes que no tomará acciones contra el hombre que le empujó contra una valla durante el transcurso de la duodécima etapa de la Vuelta a España después de conocer que esta persona podría sufrir una discapacidad mental.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Durante la ascensión al Alto de Torcal, un hombre irrumpió en la carretera y propinó un fuerte empujón a Belkov, que se fue contra una valla y se cayó tras ella, aunque sin consecuencias físicas. El agresor fue rápidamente reducido por un agente de la Guardia Civil.

"A través de los organizadores de la Vuelta he recibido más detalles de la Guardia Civil sobre el incidente que ocurrió en el Puerto del Torcal cuando un aficionado me empujó a la zanja. Al parecer, el hombre sufre de una discapacidad mental. Para mí, esta razón es más que suficiente para no emprender ninguna otra acción en su contra", indicó el ruso en la web de su equipo.

Belkov aseguró que no sufrió daños físicos, aunque advirtió que podría haber terminado "peor". "El ciclismo es un deporte muy accesible. Necesitamos mantenerlo así. Sólo espero que este incidente abra los ojos de muchos fans. Por favor, nunca toquéis a los corredores en la carrera, no corráis junto a nosotros y aseguraos siempre de supervisar adecuadamente a cualquiera bajo su cuidado", añadió.