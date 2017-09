Froome: "Nibali y Contador atacarán mañana, estoy preparado"

Tomares (Sevilla), 1 sep (EFE).- El británico Chris Froome (Sky) se mostró convencido de que el italiano Vincenzo Nibali y el español Contador "atacarán este fin de semana en La Pandera y Sierra Nevada", pero dijo que se siente "preparado" para la lucha que se avecina en ambos puertos andaluces.

"Es muy difícil predecir lo que puede pasar. Ya vimos ayer que todo puede cambiar. El final en La Pandera es durísimo, muy empinado y meta en alto, Nibali y Contador atacarán, correrán de manera agresiva, pero tengo un equipo fantástico y confío en mis compañeros. Sierra Nevada el domingo también será complicado, a 2.500 metros de altitud, y además llega al final de una semana muy dura", destacó.

El líder de la Vuelta a España afirmó que está "preparado" para la batalla en las cumbres andaluzas y que no teme que se produzca otra emboscada de Contador, como aquella que le costó la Vuelta en 2016 en la etapa de Formigal.

"No tengo miedo de que se produzca esa situación, pero ahora llevamos el liderato con buena diferencia y estaremos atentos. Contador atacará, pero está lejos en la general", subrayó.

El jefe de filas del Sky no conoce La Pandera ni Sierra Nevada, factores que no le preocupan, pues será debidamente informado por su director y compañeros.

"No conozco esos puertos, pero algunos compañeros sí, como David López y Mikel Nieve. Pongo mi fe en ellos y en Nicolas Portal, entre todos me van a informar lo necesario. Cuando conoces los puertos es diferente porque lo visualizas mejor, pero no creo que tenga problemas por ello", comentó.

Después de las dos caídas que sufrió en el Puerto del Torcal este jueves, Froome se refirió a sus sensaciones en la decimotercera jornada.

"Yo creo que me he recuperado bien de la caída. No me ha afectado demasiado. Por supuesto fue doloroso, pero la carrera sigue. Tengo en mente este fin de semana. Hoy ha sido un día más fácil para el equipo al no tener que trabajar", resaltó.

También habló del último kilómetro de carrera en la etapa de hoy y del permiso para que su compañero italiano Gianni Moscon disputara el esprint. Finalmente fue segundo.

"Estaba en cabeza sencillamente para asegurarme no quedar atrapado en ningún corte, pero ha sido más emocionante ver cómo andaba al final Gianni Moscon. Ha hecho un enorme trabajo para protegerme en el final. En el último kilómetro le he dicho: 'vamos, intenta ir a por la etapa'. Si no tuviera que trabajar tanto para mí hubiera tenido más opciones", señaló.

Froome no tiene dudas de que Moscon tendrá días de gloria.

"He visto lo fresco y fuerte que se le veía. Yo ya estaba en una buena posición, por lo que no necesitaba más ayuda. Seguro que llegará su día", concluyó.