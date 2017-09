Contador: "He perdido tiempo porque quizá no he jugado bien mis cartas"

La Pandera (Jaén), 2 sep (EFE).- El español Alberto Contador (Trek Segafredo) ha reconocido que en la parte final de la ascensión a la Sierra de la Pandera "quizá" no ha jugado bien sus cartas y ha perdido algunos segundos con el líder Chris Froome (Sky).

"He pecado de dar la cara en el último kilómetro y me han picado unos segundos que no tenía por qué haber perdido, pero ha sido una etapa bonita", ha destacado.

Contador ha relatado que en la ascensión ha tratado de guardar fuerzas porque "pegaba aire de cara y era complicado, en un día que ha vuelto a haber más desgaste para todos".

Tras el primer ataque de Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), Contador ha preferido no colaborar porque sabía que Froome "iba a atacar y ha llegado enseguida, aunque luego no ha continuado".

El español ha recordado que en la subida a la Sierra de la Pandera era "previsible" lo que ha pasado, aunque se ha acelerado mucho en el puerto anterior con el trabajo que han realizado varios equipos para intentar desgastar al Sky.

"Mañana en Sierra Nevada volverá a ser un día muy duro, además de que las fuerzas ya están muy justas", ha afirmado.

"Sé que voy a contracorriente desde Andorra, pero estoy recuperando tiempo y posiciones. Veremos hasta dónde puedo llegar", ha dicho.