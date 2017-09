Majka: "Estuve a punto de abandonar por enfermedad, ahora estoy muy contento"

La Pandera (Jaén), 2 sep (EFE).- Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), ganador de la decimocuarta etapa de la Vuelta, en La Pandera, dijo que está "muy contento" con su primera victoria en la ronda española y que estuvo a punto de abandonar en los primeros días "por enfermedad".

"Ahora me siento realmente bien. No tengo problemas como en el Tour de Francia, donde me caí. En el Tour de Polonia fui segundo y vine aquí pensando en la general, pero me puse enfermo. Casi me voy a casa. Estoy muy contento. No porque yo haya ganado, sino por mis compañeros. Han hecho un gran trabajo", dijo.

Ganador de la montaña en el Tour de Francia en dos ocasiones (2014 y 2016) y de tres etapas, Majka, de 27 años, fue el más fuerte entre los 10 integrantes de la fuga del día y tuvo confianza en conquistar La Pandera.

"En la fuga, me sentía confiado. Tengo muy buenas piernas y Patrick Konrad ha hecho un gran trabajo para mí. Cuando vi que Rui Costa sufría, me puse en primera posición. Sabía que tenía que hacer 10 kilómetros a tope, como si fuera una crono", explicó.

No contento con su victoria en el pico más alto de la Sierra Sur de Jaén, el polaco anuncia que buscará una segunda.

"Por ahora, estoy contento, pero esto es muy largo. Todo el mundo sabe lo dura que es la última semana de La Vuelta y ahora sé que tengo las piernas y, además, la motivación. Trataré de buscar otra victoria", concluyó.