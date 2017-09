Majka: "Me lo he tomado como algo personal"

2/09/2017 - 19:44

El ciclista polaco Rafal Majka (Bora Hansgrohe) aseguró haberse "tomado como algo personal" conseguir la victoria de etapa lograda en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, con final en el Alto de la Pandera, después de aguantar el pulso al grupo de favoritos, que trataba de recortar distancias.

"Tenía buenas piernas al final. Debía ganar por mis compañeros y por el patrocinador. Cuando supe la ventaja que tenía me fui a por todas y me lo he tomado como algo personal. He tirado de vatios y a diez kilómetros para el final sabía que iba a ganar esta etapa", afirmó el vencedor de la jornada.

El tercer clasificado de la ronda española en 2015 logró un triunfo parcial que endulza una carrera marcada por sus "problemas estomacales", que no le han permitido pelear por la clasificación general. A pesar de las dificultades, el bronce olímpico en Río 2016 prometió "seguir intentándolo".

"Estoy lejos de la general. Es verdad que venía a la Vuelta a disputar la clasificación general, pero los problemas estomacales no me lo han puesto fácil. Los dos primeros días me quería ir a casa, tenía molestias de estómago y no conseguía recuperarme", comentó.

"Finalmente pude superarlo y me planteé que tenía que ganar una etapa por mí y por todo el equipo, que me apoyó incansablemente. Todavía quedan días duros como la etapa de mañana, difícil y explosiva, pero habrá que seguir intentándolo", concluyó.