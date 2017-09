Conor McGregor reconoce que su combate con Mayweather fue un "circo"

Una semana después del combate del billón de dólares entre el luchador irlandés Conor McGregor y el púgil estadounidense Floyd Mayweather ya empiezan a salir las primeras confesiones por parte de los protagonistas de la pelea.

El primero en hablar ha sido McGregor, que ha reconocido en su cuenta de Twitter que todo fue un "circo". "El orangután preso que obedeció las reglas de un circo y se enriqueció a más no poder", escribió el irlandés en su cuenta.

Por esta pelea, McGregor se embolsó 30 millones de fijo, un cantidad a la que nunca se había acercado en sus combates en la UFC (su bolsa récord era de 3 millones).

Sumando los porcentajes por ingresos de televisión, el luchador de artes marciales mixtas engrosaría su cuenta de beneficios a cerca de 100 millones, por los 350 de Mayweather.

The captured Orangutan who obeyed the rules of a Circus and got filthy rich from it. pic.twitter.com/4kNw01BDAS