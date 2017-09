Contador: "No me arrepiento del ataque, yo disfruto así"

3/09/2017 - 18:51

El ciclista español Alberto Contador (Trek) no se arrepiente del ataque que protagonizó este domingo en la decimoquinta etapa de La Vuelta a España y recordó que él "disfruta así" pese a haber perdido 39 segundos en la clasificación general respecto al líder Chris Froome (Sky).

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"¿Cuanto he perdido con Froome"?, preguntaba Contador a los medios al término de la etapa. Al conocer la diferencia, el pinteño dijo que lo importante es "ser valiente". "Sky es un grupo muy potente, sabía que era un riesgo, pero prefería tomarlo. No me arrepiento del ataque", aseveró.

Preguntado por 'Supermán' López, vencedor de la etapa, Contador dijo que "era una buena compañía" y "ha sido muy generoso". "El equipo ya le he mandado irse y no le hemos podido seguir porque iba muy rápido, ahí Bardet me ha echado un pequeño cable", reconoció.

"Hemos dado muchísimo impulso adelante tirábamos muy fuerte, podía haberme quedado en el grupo en la parte intermedia ya que se iba cómodo, y lo he pagado. Al final uno tiene que correr como le apetece y esta es mi forma", incidió Contador, noveno en la general de La Vuelta antes del segundo y definitivo parón.

Por último, Contador dijo que intentará "disfrutar" en la última semana de competición. "Ir en el grupo me resulta complicado. En cierto modo estoy haciendo lo que me da la gana, sé que suena mal, pero es así", sentenció el ganador de las tres 'grandes', que se despedía antes de partir hasta Logroño para retomar el martes La Vuelta.