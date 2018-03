Murray afirma que ha ganado "tres veces a Federer" y le gustaría que fueran "cuatro"

Shanghai, 12 nov (EFE).- El tenista escocés Andy Murray, que estará en las semifinales de la Copa Másters de Shanghai tras vencer al francés Gilles Simon, por 6-4 y 6-2, señaló hoy sobre su último partido clasificatorio contra el suizo Roger Federer que "le he ganado tres veces, me gustaría que fueran cuatro".

Murray, número cuatro de la clasificación mundial de la ATP, que no se jugará nada cuando se enfrente a Federer, número dos del mundo, explicó que "prefiero no tener que jugar dos veces contra él en una semana, es el mejor jugador de todos los tiempos".

"Creo que si le gano, está casi fuera del torneo, porque no puedo imaginar a Stepanek ganando a Simon", añadió.

El escocés, que ha vencido en los dos partidos que ha disputado en Shanghai, aseguró que, después de tardar en recuperarse del "jet lag", "hoy me sentí perfecto, sentí que podría haber jugado tres o cuatro horas si hubiera tenido que hacerlo, eso me dio mucha confianza porque no estaba corriendo tanto" como el francés Simon, número nueve del mundo y sustituto de Nadal, que no acudió por lesión al torneo, que disputan los ocho mejores del mundo.

Sobre su rival de hoy, señaló que "siempre que juegas con un buen jugador, va a recuperarse, va a empezar a mejorar su nivel. Fallé un par de tiros que no debía con 4-0 (en el primer set), y entonces él jugó un par de buenos juegos".

Pero después de superar el juego en el que el francés estuvo a punto de igualarle 4-4 "me sentí más cómodo, y en el segundo set dirigí muchos puntos, le moví mucho y no hice tantos errores".