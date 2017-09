Mikel Landa: "Me enteré la complicada situación de la Fundación Euskadi y no podía mirar hacia otro lado"

4/09/2017 - 20:24

El ciclista español Mikel Landa ha afirmado que el objetivo principal de su nueva labor al frente de la Fundación Euskadi será "evitar su desaparición" y que no podía mirar "hacia otro lado", y aseguró que no desatenderá el proyecto pese a su actividad deportiva.

LOGROÑO, 4 (EUROPA PRESS)

"Me enteré de la complicada situación por la que estaba pasando la Fundación, y no podía mirar a otro lado", confesó el ciclista que el año que viene correrá en el Movistar y que se hará cargo de la entidad, que atravesaba una delicada situación. "Hablé con mi gente de confianza y me puse en contacto con Madariaga y así ha surgido todo, con muchos apoyos de todo el mundo", afirmó durante la jornada de descanso en la vuelta.

El corredor vasco se apoyará en su entorno para compaginar esta nueva actividad y la competición. "La gente de mi entorno me va a echar un cable. Yo tengo que centrar mis esfuerzos en competir con Movistar, pero por supuesto no desatenderé este proyecto", aclaró.

Mikel Landa pretende dar un nuevo impulso al ciclismo vasco, tradicional cantera de grandes ciclistas. "Tenemos que seguir trabajando duro, nuestro mejor producto son los corredores, la cantera vasca, que es muy buena. Les cuidaremos al máximo para crecer a la vez que ellos", declaró.

El ciclista alavés afirmó que "a día de hoy no ha contemplado el tema económico". "Lo más importante es que la fundación no tiene deudas. Esperamos contar con los apoyos necesarios, por lo que no tendré que poner dinero de mi bolsillo", apuntó.

Ya son varias las empresas que han mostrado su interés en el proyecto, incluyendo a la marca de bicicletas y material ciclista Orbea, que ya trabajaba con la fundación. "Estamos y seguiremos trabajaremos con Orbea, todo lo que hemos hablado con ellos es positivo, y poco a poco seguirán llegando firmas al proyecto", comentó.

Por su parte, su antecesor en el cargo, Miguel Madariaga, afirmó "estar pasando uno de los momentos más felices de su vida" y aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo de Landa. "Veía perdido el trabajo de 25 años de mi vida, pero gracias a Mikel está salvado. Nos reunimos en Muguía (Álava) y en apenas 20 minutos llegamos a un acuerdo", sentenció.