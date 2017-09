Àlex Márquez: "Misano me ha costado siempre, pero este año llegamos diferentes"

5/09/2017 - 10:37

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) acude optimista al Gran Premio de San Marino de este fin de semana y aunque el trazado de San Marino le haya "costado siempre un poco", cree que llega en esta ocasión "en una posición muy diferente" y quitándose presión en una lucha por un título que ve "casi imposible".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Silverstone fue un gran fin de semana hasta que me caí cuando iba primera en la carrera y no era lo que tenía planeado. Ahora vamos a Misano donde siempre me ha costado un poco más de lo normal, pero este año llegamos en una posición muy diferente", señaló Márquez en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

El ilerdense acude a la cita "súper motivado para luchar otra vez en cabeza" como ya hiciera en el trazado británico, aunque tiene claro que para él "ya es casi imposible ganar el campeonato". "Así que ya no tengo que preocuparme de Franco Morbidelli o Tom Lüthi, ahora solo tengo que apretar y tratar de ganar todas las carreras que pueda de aquí a final de año, empezando la de este fin de semana", reconoció.

Por su parte, su compañero Franco Morbidelli espera "ir deprisa" delante de su público. "Habrá mucha gente que conozco y por eso contarán con una tribuna especial este fin de semana, así que lo que más me gustaría es ganar delante de ellos", confesó.

"Una carrera en casa siempre es diferente, es una donde siempre das un poco más por correr delante de tu gente. Llevo esperando este fin de semana desde enero y me encantaría hacer una gran carrera en Misano, mi casa", sentenció el líder del Mundial.