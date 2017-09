Froome: "Es un alivio, pero la Vuelta no ha acabado"

5/09/2017 - 18:31

El ciclista británico Chris Froome (Team Sky), ganador de la decimosexta etapa y líder de la general, reconoció sentir "alivio" tras solventar la contrarreloj de este martes, pero aseguró que La Vuelta todavía "no ha acabado".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Me he limitado a correr a la velocidad que creía la mejor. Desde el coche apenas me estaban dando referencias, por lo que no sabía del todo dónde estaba. Entendía que no eran muy buenas noticias, así que estaba un poco preocupado a mitad de etapa", admitió el actual ganador del Tour.

"Ya en los últimos 6 ó 7 kilómetros me he dado cuenta que estaba en la lucha por la victoria de etapa. Es un gran alivio, y por supuesto estoy súper contento. Un sentimiento increíble ampliar la ventaja y estar en esta posición", añadió Froome.

Sin embargo, el corredor del Sky fue prudente pese a su minuto y 58 segundos de ventaja respecto a Nibali. "La carrera no ha acabado. Tendré que luchar cada día. Este miércoles va a ser brutal. Los Machucos será una guerra. Pero por hoy solamente puedo dar un gracias enorme a toda la estructura de Tem Sky. Es una gran parte de lo que soy capaz de hacer", finalizó.