Contador: "Aún van a pasar cosas en los cinco días bonitos que quedan"

Logroño, 5 sep (EFE).- Alberto Contador (Trek), "contento" con la "buena contrarreloj" que han hecho hoy camino de Logroño, ha avanzado que cree que aún "van a pasar cosas" en los "cinco días bonitos" que aún quedan de la Vuelta a España 2017.

"Creo he hecho una crono buena, no tenía referencias y he intentado ir a mi ritmo, sin mirar a los watios y guiándome por mis sensaciones", ha dicho en meta el madrileño, tras bajarse del podio en el que ha debido permanecer un rato como mejor tiempo provisional de la etapa.

Satisfecho por su rendimiento, el de Pinto, que ha ascendido de la novena a la quinta plaza de la General siendo quinto hoy, ha anunciado que "van a pasar cosas" en los "cinco días bonitos de carrera que todavía quedan".

En especial, ha hecho hincapié en "la dureza de Los Machucos" de la etapa de mañana, en la que cree que un corredor damnificado de la etapa de hoy, el colombiano Miguel Ángel López, en muy buena forma en las llegadas en alto puede empezar "a moverse".

Con respecto a la etapa de mañana, Contador ha desvelado que de la subida a Los Machucos, con rampas de hasta el 28 por ciento, le "han dicho que es una auténtica barbaridad, una locura", en la que tiene previsto poner en la bici "un desarrollo de bicicletas de montaña".

"Estoy contento, pero más contento hubiese estado si hubiese ganado", ha dicho sobre una crono "buena", pero no de las mejores de su carrera. "Sin ir más lejos la última del Tour de Francia fue mejor, en esta dos de mis tres rivales (Kelderman y Zakarin) han hecho mejor crono. Para mí ganarla siendo tan larga era muy difícil ganarla. Froome era gran favorito. Diferente hubiese sido si hubiese habido un puerto", ha explicado.

El corredor español ha adelantado que de cara a lo que queda de carrera, lo que también le "motiva" es que: "cuando me he levantado no me dolían las piernas y eso quiere decir que creo que tengo buenas piernas para lo que queda de Vuelta.

Contador incluso no vería nada mal que empeorase el tiempo, como se anuncia, y mañana aparezca la lluvia camino de Los Machucos. "Si viene que venga. Me quedan cinco días de carrera profesional, pero me va bien los días con agua. Ahora tengo más que ganar que perder y si viene que venga", ha dicho.