Contador: "Todavía van a pasar muchas cosas en esta Vuelta"

5/09/2017 - 19:25

El ciclista española Alberto Contador (Trek) prometió batalla en las cinco etapas que restan de la Vuelta a España pese a encontrarse a 2 minutos y 18 segundos del podio, algo que no descarta, pero que entiende está "complicado" tras la crono de este martes.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El pinteño, que terminó satisfecho con su quinto puesto en la contrarreloj de Logroño, sabe que pisar el podio en Madrid no será sencillo. "El podio está 2:18, es complicado aunque haya salido bien después de la etapa de hoy. No teníamos referencias con respecto a los rivales, he intentado llegar a buen ritmo y he seguido por sensaciones", resumió Contador.

"Todavía quedan cinco días por delante muy bonitos, incluyo la etapa de Madrid porque va a ser especial para mí por la despedida, y como digo diariamente voy a seguir disfrutando durante toda esta Vuelta a España", añadió el líder del Trek Segafredo, quinto también en la clasificación general de la prueba.

Sin embargo, y pese a ser consciente de la dificultad, Contador cree que todavía pueden cambiar muchas cosas en la Vuelta. "Todavía van a pasar muchas cosas y muchos movimientos en carrera, seguro que Miguel Ángel López (Astana) se va a mover y va a hacer que la carrera sea dura y que cambie", previó.

"Esta no es mi mejor crono del año, creo que también la última del Tour de Francia fue una buena crono, lo que sucede es que Froome era el gran favorito como hoy, se le adaptaba a la perfección", afirmó Contador antes de ser preguntado por la etapa de este miércoles"

"Será un día complicado para todos por la dureza de Los Machucos y porque después de la crono todos funcionamos mal. Se prevé mal tiempo pero a mí me gusta, no me va mal, y si viene, que venga el agua", finalizó el madrileño, que confesó ser "bastante religioso aunque no practique". "Me lo inculcó mi madre, llevo aquí mi medallita del Ángel de la guarda y le doy bastante trabajo".