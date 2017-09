Alejandro Blanco: "No tengo ninguna duda: Madrid debe volver a optar a JJOO"

Madrid, 6 sep (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, asistirá la próxima semana en Lima a la concesión de los Juegos de 2024 a París y de 2028 a Los Ángeles convencido de que Madrid "debe optar otra vez" a ser sede olímpica, tras sus fallidos intentos para 2012, 2016 y 2020.

"Madrid solo tiene que encontrar el momento oportuno", dijo Blanco a Efe en vísperas de viajar a la 131 Sesión del COI.

"La idea no debe morir y, en cuanto haya una estabilidad económica y política, Madrid debe optar otra vez a los Juegos. No tengo ninguna duda", afirmó Blanco, que estuvo al frente del último proyecto, que perdió la sede ante Tokio.

"Yo espero que el sueño olímpico de Madrid no se pierda nunca porque, sinceramente, con la Agenda 2020, no hay una ciudad en el mundo más preparada que Madrid para organizar los Juegos", comentó.

La Agenda 2020 del COI prima el uso de las instalaciones deportivas ya disponibles y unos Juegos adaptados a la realidad social y económica ya existente, sin grandes cambios urbanísticos.

"Mientras yo tenga capacidad por lo menos para decirlo, insistiré en la opción de Madrid porque creo en ella", dijo Blanco. "Pasan los años y España sigue siendo un país referente en deporte, en organización deportiva y en instalaciones".

A juicio del presidente del COE, Madrid "está estructurada para organizar unos Juegos" y "ninguna ciudad" presenta una cercanía similar entre las que serían las instalaciones olímpicas.

"Lo tenemos todo. Solo falta el momento oportuno para ir a por ello", aseguró.

Madrid perdió los Juegos de 2012 ante Londres, los de 2016 ante Río y los de 2020 frente a Tokio. Al concederse ahora las ediciones de 2024 y 2028, una doble adjudicación sin precedentes, las ciudades interesadas en la sede deberán esperar al menos hasta 2032.

"A mí, me pillará un poco mayor, pero seguiremos luchando. Todo es a largo plazo. Pero si seguimos teniendo el mismo nivel deportivo y la ciudad cada vez se implica más con el deporte, Madrid", reiteró Blanco, "debe optar a unos Juegos".

La concesión a la vez de los dos próximos Juegos es, opinó el responsable del olimpismo español, "una solución muy buena" que abrirá "un periodo de tranquilidad", durante el cual el COI debe explicar que los Juegos "son una buena inversión, con un retorno económico claro para la ciudad y para el país".

Solo París y Los Ángeles quedaron como candidatas, originalmente ambas para 2024, después de la retirada de Hamburgo (Alemania), Roma y Budapest por falta de apoyo político y ciudadano a las inversiones requeridas.

"En la candidatura de 2020 en Madrid hicimos un planteamiento distinto al del resto: que el movimiento olímpico no podía ir en una dirección contraria a la realidad social que vive el mundo", señaló Blanco.

"Estamos viendo que la forma de pensar y de actuar de la gente está cambiando. Hay ciudades que han celebrado referendos sobre las candidaturas y ha salido que no. Nosotros teníamos un 96 % de apoyo popular porque nos adaptamos a realidad social. Eso lo han visto el COI y su presidente, Thomas Bach", apuntó.

"Gracias a la Agenda 2020, Tokio ha reducido en más de un 50 % la inversión prevista para sus Juegos. Si se explica así, habrá más ciudades, y muy importantes, como candidatas. La ausencia de ciudades era por eso precisamente, no por otra cosa", opinó.

Blanco dijo que no tiene sentido vivir en un país en el que un determinado deporte "solo admite 15.000 espectadores" pero construir para los Juegos "una instalación para 50.000".

"El resto de tu vida te comes el cemento", avisó.

"Hoy la sociedad quiere intervenir en el gasto público, quiere que se la consulte. En las redes sociales se comenta todo. No puedes decir 'yo soy el rey' y hago lo que quiero en los Juegos. Entender eso es uno de los grandes méritos de Thomas Bach", dijo sobre el papel del dirigente alemán.

Blanco admitió que, con los Juegos de 2024 y 2028 ya adjudicados, a falta del voto de ratificación en la capital peruana, "a la Sesión de Lima le faltará algo".

"La tensión con la que iba Madrid no la van a tener París y Los Ángeles. Será totalmente diferente. No habrá nervios. Pero he visto las presentaciones de ambas y son dos candidaturas extraordinarias. Los Juegos serán un espectáculo. Son perfectas, en mi opinión", afirmó.

Blanco, que conoció este martes la investigación abierta en Brasil contra su homólogo en el comité olímpico brasileño, Carlos Nuzman, por una presunta compra de votos en la elección de los Juegos de 2016, expresó entonces su deseo de que todo se aclarase pronto y su confianza en que, cuando Río de Janeiro se impuso a Madrid, lo hiciera "por libre decisión de la asamblea de COI".

"Si eso no fuese así, me sentiría decepcionado. Pero confío plenamente en los miembros del COI y espero que ese gran colectivo no me defraude porque estoy convencido, convencidísimo, de que no son gente corrupta", dijo al conocer la operación emprendida en Brasil.