Denifl: "Esta victoria es increíble; siempre hay que creer"

Los Machucos (Cantabria), 6 sep (EFE).- El austríaco Stefan Denifl (Aqua Blue), ganador de la decimoséptima jornada de la Vuelta a España con llegada en Los Machucos, remarcó este miércoles que ha vivido un último kilómetro "increíble" y que ahora ya sabe lo que "sienten los corredores que ganan una gran etapa de montaña".

"Siempre hay que creer que se puede conseguir una victoria de etapa. Las dos primeras semanas quería encontrar mi punto de forma y después del segundo día de descanso me sorprendió ver que me seguía sintiendo muy bien. Esta victoria es increíble para mí y para todo el equipo. Es nuestra primera victoria en una grande", valoró.

"Sin duda ha sido un día durísimo. Los equipos no han dejado de perseguirnos. No ha sido como en otras etapas donde han dejado ir a la fuga más fácilmente. En la penúltima rampa me sentía bien. Veía como Alberto (Contador) venía a por mí y en algún momento tuve dudas pero al final me lancé a por la victoria de esta etapa", añadió.

"Es una victoria súper especial en general. Este ha sido un gran año. No ha sido fácil dejar mi hogar, pero sabía que lo hacía para algo muy grande, para un gran momento para mi equipo", repasó Denifl, que apuntó que se marcó "su propio ritmo hasta el final" y que recalcó que "el último kilómetro ha sido increíble".