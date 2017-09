Froome: "No me gusta perder tiempo, pero me sigo sintiendo bien"

6/09/2017 - 19:01

El ciclista británico Chris Froome (Team Sky) reconoció que "no" le gusta "perder tiempo" tras la disputa de la decimoséptima etapa de La Vuelta a España, pero aseguró que se sigue "sintiendo bien" a falta de cuatro jornadas para el final de la última 'grande' del año.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Sigue siendo una buena posición en la que estar", indicó el líder de La Vuelta. "Creo que todos sabíamos que sería un final duro. Y realmente lo ha sido, especialmente con estas condiciones meteorológicas. Pero el equipo está bien posicionado, me estoy sintiendo bien y estoy deseando que lleguen los tres días restantes", dijo tras la llegada a Los Machucos, puerto inédito en La Vuelta a España.

"Ha sido un puerto típico de La Vuelta. Es la naturaleza de la carrera y es lo mismo para todos. No creo que nadie disfrute de las rampas de más del 25%, pero es como es", manifestó el líder del Team Sky, que volvió a estar perfectamente escoltado por el español Mikel Nieve.

Froome, que cedió 41 segundos con Nibali y 1:22 con Contador, defiende el maillot rojo con 1 minuto y 16 segundos de ventaja respecto al corredor italiano. "Por supuesto que no me gusta perder tiempo, pero me sigo sintiendo bien. Solamente quedan dos días duros y espero que podamos rematar el trabajo", finalizó.