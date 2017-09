Alberto Contador: "Hoy ha habido de todo: cabeza, corazón y piernas"

6/09/2017 - 19:07

El ciclista español Alberto Contador (Trek-Segafredo) se mostró contento con la jornada de este miércoles en la Vuelta a España, donde volvió a lanzar un ataque en búsqueda del podio de la general, con el que pudo "acercarse mucho", al tiempo que lamentó no lograr la victoria de etapa en Los Machucos.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Creo que ha sido una buena etapa, especialmente porque había que apretar los pedales y las piernas respondían. Notaba que me ponía de pie y la bicicleta tiraba hacia adelante. Sabía que la rueda a seguir era la de Miguel Ángel López", indicó tras la decimoséptima etapa.

El de Pinto reconoció que siguió al colombiano y después fue a por una victoria de etapa que se llevó el austriaco Stefan Denifl (Aqua Blue Sport). "He remontado hasta llegar a él, he ido cómodo detrás suyo, y cuando le he visto sufrir en una rampa, no lo he dudado. Ha sido una lástima no poder conseguir la victoria de etapa, sobre todo pensando en el equipo y la afición, pero quedan tres días duros por delante y a ver qué podemos hacer", afirmó.

Contador protagonizó una jornada en la que se abrió la pelea en la general, con el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) recortando con Chris Froome (Sky) y con el español acercándose a poco más de un minuto al tercer cajón del podio.

"El del norte es un tiempo en el que me siento cómodo y eso siempre influye. Estar a minuto y medio del podio es cerca y lejos. Por lo que veo nos hemos acercado mucho, pero es difícil. Todos los días pueden pasar cosas, está siendo una Vuelta donde te exprimes al máximo cada día, y hay que estar preparado para todos. Hoy ha habido de todo: cabeza, corazón y piernas", finalizó.