Dovizioso: "A Rossi le costará recuperar tantos puntos"

7/09/2017 - 17:49

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) reconoció que le parece "irreal" llegar líder al Gran Premio de San Marino, y, tras recordar que el campeonato "está muy abierto", ve complicado que su compatriota Valentino Rossi (Yamaha), fuera de Misano por lesión, pueda tener opciones.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Estar en el Gran Premio de casa y ser líder es algo que no nos esperábamos y parece irreal, así que estoy muy contento, pero el campeonato está muy abierto. Por desgracia, Valentino (Rossi) no está aquí y no es algo bonito, hay un rival menos pero el resto son fuertes y habrá lucha hasta el final", señaló Dovizioso en rueda de prensa.

El de Forlimpopoli sabe que el "objetivo es acabar en el podio" en un circuito donde nunca lo ha hecho en su carrera y que "a priori no es una buena pista" para la Desmosedici. "Pero este año ya hemos visto que en algunas que no lo eran para nosotros hemos conseguido buenos resultados", advirtió.

'Dovi' estuvo haciendo un test con Ducati, pero cree que el optimismo no lo tienen por esta prueba "sino por las últimas dos carreras". "En Silverstone no esperábamos ser tan competitivos y esta es una pista distinta, pero el depende de cómo trabajes el fin de semana. Tenemos la oportunidad de ser competitivo, aunque el diseño no nos ayuda", añadió.

"Además, el tiempo suele ser bastante inestable y todo puede ocurrir. Habrá que trabajar y gestionar el fin de semana como los dos anteriores. En Silverstone no éramos los más rápidos, pero trabajamos de la manera correcta y fuimos competitivos", añadió.

Sobre las posibilidades de Rossi de cara al título, Dovizioso cree que será "difícil" que pueda estar en la pelea tras su accidente. "Si se pierde dos carreras dependerá de los puntos que podamos sumar. Si ya es difícil hacerlo porque en cada carrera hay algún altibajo, recuperar tantos puntos es muy difícil, le costará", apuntó.

En este sentido, su estrategia con o sin 'Il Dottore' no va a "cambiar". "Estamos luchando por el campeonato y todo puede ocurrir, todos tenemos que sacar el máximo de cada carrera y es importante no cometer ningún '0'", admitió.

Además, el italiano tiene claro que su compatriota no cometió ningún error por entrenar en enduro. "Tenemos que entrenar en otras disciplinas y otro tipo de moto. Corres cierto riesgos, pero yo confío en este tipo de entrenamientos porque para mejorar tu situación tienes que apretar al cien por cien y esas cosas, por desgracia, pueden pasar", opinó.

Finalmente, sobre las palabras de su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, que descartó ayudarle todavía en su lucha por el título porque queda mucho y él se ve cada día más fuerte, dejó claro que estaba "de acuerdo". "Todavía quedan seis carreras y todo el mundo tiene que correr para sí mismo, para ganar la carrera y ese es su objetivo", se sinceró.